كاريكاتير 2021/09/10

- «ترقية النظام» تصعد بعملة إيثيريم 280 % منذ بداية العام
- أسهم 16 شركة مكاسبها السوقية 238 مليار ريال .. عادت إلى مستويات 2006
- أكبر تراجع لليرة التركية بين عملات الأسواق الناشئة وسط مخاوف خفض الفائدة
- ارتفاع معظم بورصات الخليج .. «أبوظبي» عند أعلى مستوى على الإطلاق
- الأسهم الأمريكية تستقر مع نزول طلبات إعانة البطالة إلى قاع 18 شهرا
كاريكاتير
- 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- تطوير ملعب النصر بـ 7500 مقعد
- السعودية الثالثة عالميا في نسبة استهلاك الدواجن.. الفرد يستهلك 50 كجم سنويا
- "أرامكو" و"باوستيل الصينية" توقعان اتفاقا لمصنع ألواح صلب في السعودية
- بعد اعتذار اليابان.. السعودية تطلب استضافة كأس العالم للأندية
- استعادة حقوق عامل سعودي متوفى تقارب 1.3 مليون ريال
- المملكة ترحب بإفراج الإدارة الأميركية عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر
- 34 % من حجم التجارة الخارجية السعودية خلال النصف الأول مع الصين والهند واليابان
- "رولز رويس" تتطلع إلى تحويل أكبر خطر يواجهها إلى فرصة
- شركة تابعة لـ "المملكة القابضة" توقع اتفاقية بيع نصف حصتها في "فورسيزونز" بقيمة 8.29 مليار ريال
أضف تعليق