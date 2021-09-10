«ترقية النظام» تصعد بعملة إيثيريم 280 % منذ بداية العام

سجلت عملة إيثيريم المشفرة خلال الأيام الماضية 3762.47 دولار، وهو سعر لم تشهده منذ بداية حزيران (يونيو)، عندما كانت هذه العملة الرقمية لا تزال تنخفض من أعلى مستوى لها على الإطلاق في 12 أيار (مايو).

وفي الأسبوعين الماضيين، نمت العملة- هي أصل سلسلة كتل البيانات إيثيريم بلوكشين blockchain Ethereum- بنسبة 60 في المائة، ومنذ بداية العام، ارتفعت بأكثر من 280 في المائة، وهو أداء متفوق بشكل واضح جدا، مقارنة بعملة بيتكوين (+ 40 في المائة). والنمو يشمل أيضا قيمة التسوية اليومية للتداولات على سلسلة كتل البيانات.

السبب الرئيس وراء استئناف هذا الاتجاه الصعودي: البدء بتنفيذ تطويرات رئيسة في سلسلة كتل بيانات إيثيريم، حسب مصرف "فلو بانك" السويسري الخاص البارز في نشاط العملات المشفرة.

لكن قبل أن يشرح، شارل هنري مونشو، لـ"الاقتصادية" سبب تأثير ترقية برنامج سلسلة كتل البيانات على العملة المشفرة، يقدم إيجازا عن خصائص "إيثيريم"- أو ETH.



كيف تعمل إيثيريم؟

ويقول، نأت إيثيريم بنفسها عن بيتكوين في الأعوام الأخيرة من خلال تقديم نفسها على أنها رمز تداول بدلا من كونها ملاذا آمنا. إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن عملة بيتكوين قد مهدت الطريق لسلسلة كتل البيانات والعملات المشفرة، إلا أنها تعاني بعض أوجه القصور والعيوب، التي تستند إليها مشاريع العملات المشفرة- إيثيريم إحداها- لتقديم مشاريع أكثر نجاحا وابتكارا من الناحية الفنية.

وتم إطلاق إيثيريم في 30 تموز (يوليو) 2015، وهو نظام تبادل لامركزي يسمح للمستخدمين بإعداد ما يعرف بـ"العقود الذكية".

وهذه في الواقع عقود مرتبة مسبقا، وهي عبارة عن تطبيقات تنفذ ذاتيا دون تدخل من طرف ثالث لضمان صحتها. على سبيل المثال، مع إيثيريم، يمكن إنشاء عقد مستقبلي تقرر بموجبه شراء سلعة وتدفع ثمنها فقط عند استيفاء شروط معينة. عادة، يتطلب هذا النوع من العقود مشاركة وسيط (كاتب عدل...إلخ) وبالتالي تكاليف مالية.

ويسمح نظام إيثيريم بالتحقق، وكذلك إنفاذ العقد المتبادل بين الأطراف على سلسلة كتل البيانات، كما يسمح للمطورين إنشاء تطبيقات وخزن معلومات في دفتر الأستاذ وتحويل الأموال، وفقا للتعليمات، وما إلى ذلك.

منذ 2017، طورت آلاف الشركات المختلفة في مجال خدمات الدفع والشراء والبيع وغيرها، "عقودها الذكية" وغالبا ما تستخدم نظام إيثيريم، إضافة إلى رمز ETH كوسيلة لتسوية هذه العقود الذكية.



مصلحة متنامية في سلسلة كتل إيثيريم

وحسب، مونشو، مسؤول الاستثمار في المصرف، فإن إيثيريم تحقق نجاحا متزايدا، معزيا ذلك جزئيا إلى انتمائها لسلسلة كتل بيانات مفضلة لعديد من المنتجات والخدمات، التي تستخدم تطبيقات DeFi - أو التمويل اللامركزي.

ويشير DeFi إلى فئة من التطبيقات الجديدة، التي تهدف إلى استبدال المنتجات المالية التقليدية- مثل الإقراض والاقتراض والتداول والمدخرات والمشتقات والخيارات- باستخدام التقنية اللامركزية، بدلا من الاعتماد على شركة أو مصرف، عادة ما يتم بناء هذه المنتجات على سلسلة كتل البيانات إيثيريم.

ويضيف: في الواقع، يقوم آلاف من المطورين ببناء تطبيقات تعيد إنشاء المنتجات المالية التقليدية بطريقة لامركزية على نظام إيثيريم، ومع ازدياد عدد المستخدمين للتفاعل مع هذه التطبيقات، فإنهم يحتاجون إلى شفرة ETH لإجراء معاملاتهم.

ويقول، اليوم، القيمة الإجمالية المسجلة في تطبيقات DeFi آخذة في الزيادة لتتجاوز 100 مليار دولار، وتحقق التطبيقات، التي تم تطويرها على إيثيريم الآن ثلاثة أضعاف عائدات شبكة بيتكوين، على الرغم من أن قيمة رأسمال بيتكوين في سوق الأوراق المالية تتفوق على إيثيريم بـ 2.5 ضعف.

ويتمثل تطور إيجابي آخر لنظام إيثيريم في النمو الأسي لـ NFTs، حسب ما يشرحه، مونشو. يقول، إن عديدا من مشاريع NFT مثل كريبتوبنك CryptoPunks أو ديسنترالاند Decentraland لديها "عقود ذكية" على سلسلة كتل بيانات إيثيريم.

إضافة إلى ذلك، أنه على الرغم من أن عديدا من الدول لا تزال متشككة بشأن العملات المشفرة في الوقت الحالي، إلا أن بعض الحكومات دخلت السوق بالفعل لمصلحة إيثيريم. وعلى سبيل المثال، جعلت سويسرا من الممكن أداء المهام الإدارية عبر شبكة إيثيريم في مقاطعة، زوك، الناطقة بالألمانية.

ومصطلح NFT- مختصر Non-fungible token، ويعني رمزا غير قابل للاستبدال- هو وحدة من البيانات المخزنة في دفتر الأستاذ الرقمي تشهد بأن الأصل الرقمي فريد، وبالتالي غير قابل للتبادل. يتيح النظام إمكانية تتبع NFTs على سلاسل الكتل لتزويد المالك بإثبات ملكية.



الانتقال إلى إيثيريم 2.0

وتتضمن سلسلة كتل بيانات إيثيريم عديدا من المبادئ التي قدمتها بيتكوين، بما في ذلك التعدين mining- طبقا للمصطلحات الرقمية-. ولم تضع إيثيريم لـ"التعدين" حدا أعلى، لكن تماما كما هو الحال مع بيتكوين، يتم تكوين الشبكة بحيث يتم تعديل صعوبة التعدين نحو التيسير باستمرار.

ويتمثل مفهوم "التعدين" أو "عملية تعدين العملة المشفرة"، في أكثر أشكاله تجريدا، في توفير خدمة لشبكة العملة المشفرة مقابل مكافأة مالية.

وفي أبسط الحالات، تتمثل الخدمة المقدمة في التحقق من صحة مجموعة من المعاملات، في كل مرة يتم فيها التحقق من صحة مجموعة من المعاملات، فإنها تشكل كتلة.

وإذا كانت هذه الكتلة تفي بمعايير معينة خاصة بسلسلة كتل البيانات للعملات المشفرة، فسيتم إضافتها إلى الجزء العلوي من السلسلة ويتم مكافأة "المعدن"، الذي قام بتكوين هذه الكتلة، على عمله.



تحديث لندن



لكن إيثيريم اتخذت للتو خطوة جديدة- باسم لندن London أو EIP-1559- تنطوي على تغييرات أكبر حول المنطق الاقتصادي لـ إيثيريم، يتيح هذا التحديث إمكانية تعديل تشغيل مبلغ رسوم المعاملات- "رسوم الغاز gas fee" حسب المصطلح الرقمي، المحسوبة حتى الآن، وفقا لعدد المعاملات الجارية على إيثيريم، كيف؟

وسيتم الآن حساب رسوم المعاملات، وفقا لنموذج آخر: سيكون هناك سعر أساسي، سيلزم المستخدمون بدفعه، يختلف وفقا لازدحام سلسلة كتل البيانات، لكن بطريقة يمكن التنبؤ بها.

ويمكن إضافة نوع من الرسوم الطفيفة إلى هذا السعر الأساسي، حيث يختار المستخدمون دفعه من عدمه اعتمادا على السرعة، التي يريدون بها معالجة معاملتهم، ويقدر بعض الخبراء أن سعر المعاملات سينخفض 90 في المائة، حسب هذا المصرفي السويسري.

لكن التحديث الذي أطلق عليه اسم "لندن" يقضي بتقليل إنتاج إيثيريم كل عام من الآن فصاعدا - وهو ما يشبه تقنية "شطر استخدام بيتكوين إلى النصف"، التي تسهم في زيادة قيمة العملة المشفرة. في النهاية، يمكن أن يفوق تقليص عرض إيثيريم تضخمها.

وعموما، لدى السوق التصور التالي: عرض بيتكوين محدود زمنيا، بينما عرض إيثيريم غير محدود، لكن في النهاية، يمكن أن تشهد إيثيريم انخفاضا في العرض "الصافي".

وكما يعد عديد من الاقتصاديين بيتكوين قيمة تخزين رقمية (ما يعادل الذهب الرقمي)، بينما ينظر إلى إيثيريم على أنها شبكة عنكبوتية متطورة Web 3.0 تتضمن معايير تشجع استخدام البيانات الموحدة وأنظمة التبادل على الشبكة.