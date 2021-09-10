الذهب يوقف سلسلة الخسائر وارتفاع جماعي للفضة والبلاديوم والبلاتين

ارتفعت أسعار الذهب أمس، بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر إذ توقف ارتفاع الدولار تزامنا مع تركيز المستثمرين على قرارات اجتماع البنك المركزي الأوروبي التي أسفرت عن تقليص بسيط للدعم الاقتصادي الطارئ.

زاد الذهب، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1799.36 دولار للأوقية (الأونصة) مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه أمس الأول.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1799.30 دولار.

وتلقى الذهب دفعة بسيطة مع انخفاض مؤشر الدولار بينما حقق اليورو مكاسب بعد أن قلص البنك المركزي الأوروبي من وتيرة شراء السندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.9 في المائة، إلى 24.18 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 2250.69 دولار للأوقية. وأضاف البلاتين 0.4 في المائة، ليسجل 983.50 دولار للأوقية.

إلى ذلك، ارتفع اليورو قبل تخفيض وتيرة شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات، فيما تمسك الدولار بمكاسبه الأخيرة، إذ دفعت مخاوف حيال الاقتصاد العالمي المتعاملين نحو العملات التي تعد أكثر أمانا.

وارتفع اليورو 0.1 في المائة، إلى 1.1825 دولار بعد تراجع على مدار ثلاثة أيام متتالية من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الجمعة عند 1.1909 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 92.644 بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، ودعمت حالة الحذر الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا. وتراجع الدولار 0.3 في المائة إلى 0.9195 فرنك وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0885 فرنك.

وزاد الين أيضا، إذ نزل الدولار أمامه 0.2 في المائة إلى 129.99 ين، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3778 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع.

وتراجع الدولار الكندي 0.2 في المائة إلى 1.2721 دولار كندي للدولار، بعد أن هبط أمس الأول، إلى أدنى مستوياته منذ 23 آب (أغسطس).

واستقر اليوان الصيني عند 6.4587 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية على الرغم من أن بيانات أسعار أظهرت تدهورا في بيئة ممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة للشركات الصينية.