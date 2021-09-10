أسهم 16 شركة مكاسبها السوقية 238 مليار ريال .. عادت إلى مستويات 2006

سجلت أسهم 16 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري، مستويات هي الأعلى منذ 2006، إذ دفعت موجة الارتفاع في السوق، أسهم عديد من الشركات إلى مستويات تاريخية، وتسجيل عدد منها مستويات هي الأعلى منذ الإدراج.

والشركات التي عادت إلى مستويات 2006 هي "المصافي، الدريس، سيسكو، ساسكو، نادك، مصرف الراجحي، الجوف الزراعية، إس تي سي، البلاد، التعمير، اللجين، الدوائية، المتكورة، الغاز، السعودية للكهرباء، وكذلك العقارية".

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، زادت القيمة السوقية لتلك الشركات بنحو 238 مليار ريال منذ بداية العام الجاري بما يعادل 44.2 في المائة من متوسط قيمها السوقية مقارنة بنهاية العام الماضي 2020.

وراوحت مكاسب هذه الأسهم منذ بداية العام الجاري ما بين 16.6 و180.4 في المائة، علما أن المكاسب السوقية لنصف تلك الشركة فاقت 50 في المائة.

كذلك سجلت أسهم عديد من الشركات مستويات تاريخية خلال تعاملاتها للعام الجاري، منها على سبيل المثال "معادن، مصرف الإنماء، إكسترا، بتروكيم، جرير، المواساة، تكافل الراجحي، المتقدمة، الأبحاث والإعلام، بدجت، حلواني إخوان" وهي من الأسهم المطروحة في السوق منذ عقد من الزمن أو أكثر.

ولا تزال السوق السعودية تشهد ارتفاعا متواصلا منذ قاع مارس 2020، حيث سجلت مكاسب تجاوزت 30 في المائة منذ بداية 2021، واستطاع المؤشر العام خلال الشهر الجاري تجاوز مستوى 11400 نقطة لأول مرة منذ يناير 2008.

وبالعودة إلى الأسهم محل الرصد، فإن أفضلها أداء منذ بداية العام كان سهم "متطورة" الذي صعد بنحو 180.4 في المائة حيث زادت القيمة السوقية للشركة بنحو 1.7 مليار ريال، تلاه "الجوف الزراعية" بارتفاع 126.7 في المائة، ثم "الغاز" 98 في المائة.

وبلغت الارتفاعات نحو 83.5 في المائة لأسهم "التعمير" و نحو 68.2 في المائة لأسهم "مصرف الراجحي" التي زادت قيمتها السوقية بنحو 125.5 مليار ريال منذ بداية العام.

أما أسهم "إس تي سي" و "نادك" و"ساسكو" فكانت من ضمن الأقل ارتفاعا من بين الأسهم محل الرصد، حيث راوحت المكاسب بين 27.7 و16.6 في المائة.

إلى ذلك، لا يزال عديد من الأسهم المدرجة في السوق المحلية يتسابق في تسجيل مستويات سعرية تاريخية سواء في خمسة أعوام أو عشرة أعوام أو أكثر، ومن بينهما أسهم "فتيحي" و "تبوك الزراعية" و"سابك للمغذيات الزراعية" وكذلك "جبسكو".

وفي العام الماضي، سجلت ثلاثة أسهم أسعار تعود لمستويات 2006 وهي "وفرة" وأنعام" و"الأبحاث و الإعلام" والأخيرة تجاوزت تلك المستويات بفارق كبير خلال العام الحالي، بينما تخلت أسعار أسهم "وفرة" وأنعام" عن تلك المستويات.

وحدة التقارير الاقتصادية