"سينوفاك" تجرب لقاحها المضاد لكورونا على أطفال في جنوب أفريقيا

قالت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية ومجموعة نومولاكس شريكتها في جنوب أفريقيا اليوم إن الشركة الصينية ستجري تجارب على لقاحها المضاد لفيروس كورونا على الأطفال والمراهقين ضمن المرحلة الثالثة من دراسة تُجرى على مستوى العالم.

وقالت الشركتان في بيان إن التجارب ستقيم فاعلية كورونافاك ومدى تحصينه وسلامته على الأطفال والمراهقين من سن 7 سنوات إلى 17 سنة.

وأضاف البيان أن التجارب العالمية ستشمل 14 ألف مشارك من تشيلي والفلبين وماليزيا وكينيا وبينهم ألفان من جنوب أفريقيا.

ووفقا لرويترز قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها تدرس استخدام لقاح كورونافاك في حملة تطعيماتها إلى جانب جرعات من لقاحات فايزر وجونسون اند جونسون المستخدمة حتى الآن.