المركزي الأوروبي يرفع توقعاته للتضخم مع انتهاء إغلاقات كورونا

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم للسنوات المقبلة، وسط اختناقات في الإمدادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تضم 19 دولة، مع إعادة فتح المنطقة بعد

عمليات الإغلاق التي سبق فرضها للسيطرة على جائحة كورونا.

وصرحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن توقعات البنك تشير إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 2.2% هذا العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الذي يستهدفه البنك عند 2% ، وأعلى من التوقعات الصادرة في يونيو بوصول التضخم إلى 1.9% .

وأشارت لاجارد إلى أن الارتفاع الحالي في التضخم جاء نتيجة عوامل مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يتراجع في العام القادم إلى 1.7%، مقابل توقعات البنك في يونيو بأن يصل إلى 1.5% .

ووفقا للفرنسية من المفترض أن يشهد التضخم المزيد من التراجع إلى 51.5% في 2023 ، وهو معدل قريب من التوقعات الصادرة في يونيو بوصول التضخم إلى 1.4% .