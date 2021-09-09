الأسهم الأمريكية تستقر بعد هبوط طلبات إعانة البطالة لقاع 18 شهرا

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم تعاملاتها دون تغير تقريبا بعد أن أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 17.99 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 35013.08 نقطة.

وبحسب (رويترز) فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 1.05 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 4513.02 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 9.43 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 15296.06 نقطة.

