"المركزي الأوروبي" يعقد اجتماعا اليوم .. وتوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا اليوم ومن المتوقع أن يبقي خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها القياسية المنخفضة في وقت يدرس فيه الخطوات التي سيتخذها في المرحلة التالية لمواجهة الارتفاع الحاد للتضخم. ويبقي البنك على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0% منذ مارس 2016.

وفي الوقت نفسه يعتقد المحللون أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد تكشف في مؤتمرها الصحفي في وقت لاحق اليوم عن خطط لإبطاء وتيرة شراء السندات في إطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة والذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).

وكان تم تبني هذا البرنامج في مارس 2020 عندما اجتاحت الجائحة منطقة اليورو وذلك بهدف دعم اقتصاد المنطقة وتجنبا لانخفاض التضخم. ووفقا لما هو محدد حاليا فمن المفترض أن يتواصل العمل بالبرنامج إلى مارس 2022.

وارتفع التضخم في اليورو التي تضم 19 دولة إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عقد في الشهر الماضي إلى 3% وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%. ولا يزال الانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا يسبب حالة من عدم اليقين في كافة جوانب الاقتصاد العالمي.