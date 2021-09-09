معدل أسعار الجملة في الصين يرتفع إلى أعلى مستوياته في 13 عاما

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الصين خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاما في ظل ارتفاع أسعار السلع الوسيطة في حين تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك على نحو غير متوقع.

وذكر المكتب أن أسعار الجملة زادت خلال أغسطس 9.5 في المائة سنويا وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008 في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها 9 في المائة فقط وهو نفس معدل زيادة الشهر السابق. وفي الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي.

في المقابل ارتفعت أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1 في المائة بعد أن ارتفعت بنسبة 1 في المائة خلال الشهر السابق. وتستهدف الحكومة معدل تضخم سنوي لأسعار المستهلك في حدود 3 في المائة خلال العام الحالي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي 0.1 في المائة وهو ما يقل أيضا عن توقعات المحللين التي كانت 0.5 في المائة بعد أن سجل خلال يوليو الماضي 0.3 في المائة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 1.2 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 1.3 في المائة خلال الشهر السابق.

وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر السابق في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة بعد زيادتها بنسبة 2.1 في المائة خلال يوليو.