اتفاقية تعاون بين "المسجد النبوي" و "القطاع غير الربحي" لتقديم وجبات إفطار الصائمين

أبرمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس اتفاقيات تعاون مع عدد من الجمعيات غير الربحية للمشاركة في تقديم وجبات الإفطار للصائمين في يومي الاثنين والخميس والأيام البيض خلال موسم العمرة لعام 1443.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمد الخضيري مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وكل من عبدالله الحجوري الأمين العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري وحمد الجهني رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية والدكتور نافع المزيني عضو مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام ممثلين عن الجمعيات المشاركة في الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنظيم الإفطار الفردي للصائمين في المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن بإذن الله سلامة المصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر.