موزعة على 6 بواخر .. طرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021. وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة أن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر بواقع باخرتين لميناء جدة وباخرتين لميناء ينبع وباخرتين لميناء الدمام.

وأفاد أن طرح هذه الدفعة تأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح. يذكر أن "الحبوب" قامت منذ بداية 2021 بترسية توريد 1.7 مليون طن وشراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية 550 ألف طن.