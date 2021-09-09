«نمو» تصعد 1.7 % بتداولات قيمتها 43 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 25790 نقطة رابحة 433 نقطة بنحو 1.7 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 30 في المائة بنحو 18 مليون ريال لتصل إلى 43 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 146 ألف سهم لتصل إلى 503 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 26 في المائة بنحو 672 صفقة لتصل إلى 1881 صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "برجرايزر" بالنسبة القصوى في أولى جلساته ليغلق عند 214.40 ريال. يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 298 ريالا، وحل ثالثا سهم "موبي" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 131.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الكندي الطبي" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 90.70 ريال، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 0.5 في المائة ليغلق عند 267.60 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 63.90 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 11.8 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 8.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.3 مليون ريال.