أحتاج لفسحة ضياع،بعيدا عن مواويل ملحم بركاتوسيمفونيات تشايكوفيسكيوصوت الطبل للخطوة العسيرية،بعيدا عن قصائد ريلكه وأحمد الملا وفلسفات شوبنهاور،بعيدا عن أصوات نبضات مريض على جهاز الإنعاشوالصدمات الكهربائية لقلب قد توقف.أحتاج لبنج في مسدس ماكر،أحمله في جيبي وأضغط على زناده متى ما أردتأخون كل شيء وأتذكر النسيانأصحو في الأحلام وأنفض رماد الأياموأسافر سدى عبر شرخ في السماءفي زمرد التشرد،أسقط في ثقب كوني،فما أروع الضياع على طريقة الكون.أحتاج للحظات (خارج النص)ارتجال ينسف كل المواعيد المكررة،لربما أعود بعد ذلك طفلا من جديدبتلك الطاقة القصوى من الدهشة.لربما أعود وقد تبخرتجميع الكتب التي كتبتها البشرية،ولنبدأ العالم حينها من جديدوندمن أفيون المعرفة مرة أخرىعلنا نصل لنتيجة أقل ندم.