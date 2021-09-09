بعيدا عن مواويل ملحم بركات
وسيمفونيات تشايكوفيسكي
وصوت الطبل للخطوة العسيرية،
بعيدا عن قصائد ريلكه وأحمد الملا وفلسفات شوبنهاور،
بعيدا عن أصوات نبضات مريض على جهاز الإنعاش
والصدمات الكهربائية لقلب قد توقف.
أحتاج لبنج في مسدس ماكر،
أحمله في جيبي وأضغط على زناده متى ما أردت
أخون كل شيء وأتذكر النسيان
أصحو في الأحلام وأنفض رماد الأيام
وأسافر سدى عبر شرخ في السماء
في زمرد التشرد،
أسقط في ثقب كوني،
فما أروع الضياع على طريقة الكون.
أحتاج للحظات (خارج النص)
ارتجال ينسف كل المواعيد المكررة،
لربما أعود بعد ذلك طفلا من جديد
بتلك الطاقة القصوى من الدهشة.
لربما أعود وقد تبخرت
جميع الكتب التي كتبتها البشرية،
ولنبدأ العالم حينها من جديد
وندمن أفيون المعرفة مرة أخرى
علنا نصل لنتيجة أقل ندم.
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