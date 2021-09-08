21 % من وظيفة "مدير" في القطاع الخاص نسائية

بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص تحت مسمى مدير في الشركات والمؤسسات ومدير أعمال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 230763 ألف مدير، تستحوذ النساء على 21 في المائة منها.

ووفقا لإحصائية حديثة حكومية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن السعوديين العاملين في القطاع الخاص تحت مسمى مدير، ومدير أعمال يشكلون نحو 74.2 في المائة من إجمالي هذه الوظائف بنحو 171170 مديرا، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 59593 مديرا أجنبيا، حيث يخضعون لأنظمة التأمينات ولوائح التأمينات الاجتماعية.

ويقدر عدد النساء العاملات تحت مسمى مديرة ومديرة أعمال في الشركات والمؤسسات التجارية بـ49521 مديرة بنسبة تقدر بنحو 21 في المائة، حيث تستحوذ المديرات السعوديات على نحو 96 في المائة من إجمالي هذه الوظائف، إذ بلغ عددهن 47568 سعودية، مقابل 1953 مديرة أجنبية.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات، التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.