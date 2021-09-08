تسلا تعتزم البدء في تداول الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات تخزين

تبحث شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن موظفين لقسم تداول الطاقة لدعم مشاريعها للبطاريات ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفقا للموقع الإلكتروني للشركة ومنشور لموظف على موقع التوظيف لينكد إن.كوم.

وكتب جوليان لامي الذي يصف نفسه بأنه مهندس أول تحسين البرمجيات "أكون فريقا جديدا في تسلا يركز على تداول الطاقة وعمليات السوق". ونشر لامي وصفا وظيفيا لوظيفة محلل أول لتداول الطاقة سيعمل من بالو التو في ولاية كاليفورنيا، في منشوره على لينكد إن.