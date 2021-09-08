جامعة "المؤسس" تطلق برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي بـ 4 مسارات علمية 

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برامج "كفء" للتأهيل الوظيفي في مرحلته السابعة والذي يشمل 4 مسارات علمية وتشرف عليه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد، ويستهدف طلاب وطالبات الجامعة عن طريق استخدام نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" للتدريب عن بعد.

ويقدم البرنامج 14 دورات تدريبية عن بعد في اربع مسارات علمية وهي على النحو التالي: المهارات التأسيسية، المهارات المهنية، والمهارات الرقمية، والمهارات الناعمة. وبدأت أولى الدورات التدريبة في المسار العلمي الأول "المهارات الأساسية" بعنوان "إدارة الوقت" قدمها الأستاذ الدكتور عبدالملك بن علي الجنيدي، وبلغ عدد الحضور 452 طالب وطالبة، وتقام اليوم الدورة الثانية بعنوان "حل المشكلات واتخاذ القرار" يقدمها الدكتور مفرح بن حسن الجابري، ويختتم المسار دوراته غدًا الخميس بدورة بعنوان "مهارات التفكير التصميمي" يقدمها المهندس سعود الصيعري.

ويهدف مسار "المهارات الأساسية" إلى استخدام ادوات بناء وتحليل المعلومات، و تطبيق مهارات ادارة الوقت، وتحليل المشكلات واستخدام أدوات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى جوانب التأسيس التي يحتاجها المتدرب وطرق حل المشكلات والأدوات والتطبيقات المساعدة، وكيفية إدارة فرق العمل، والتفكير التصميمي، وبناء الخرائط المعلوماتية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أن البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد حيث يفتح آفاق جديدة في مجال التدريب ويتيح للطلاب والطالبات تطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم خبراتهم المعرفية، وتثقيفهم وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة بهدف إعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل.

وأفاد عميد شؤون الطلاب أن البرنامج يستمر للعام السابع في تسجيل نجاحات وتقديم دورات تدريبية متميزة حيث يهدف إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية، واستخدام طرق متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين عن طريق نظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد".