الطاقة الشمسية قد تولد 40% من الكهرباء في أمريكا بحلول 2035

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء تقريرا يظهر أن الولايات المتحدة قد تحصل على 40 في المائة من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 في ارتفاع كبير عن حصة الطاقة الشمسية الحالية في توليد الكهرباء.

وتشرح دراسة معنية بمستقبل الطاقة الشمسية كيف يمكن لهذا النوع أن يساعد في تنقية شبكة الكهرباء الأمريكية من الوسائل التي تستخدم الفحم والوقود الأحفوري وبالتالي تساهم في تحقيق هدف إدارة بايدن بالقضاء على الانبعاثات الضارة من قطاع الكهرباء بحلول عام 2035، بحسب "رويترز" .

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في بيان "الدراسة تسلط الضوء على حقيقة أن الطاقة الشمسية، أرخص وأنظف وأسرع مصادر الطاقة نموا ويمكن أن تنتج كهرباء كافية لكل المنازل في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وتوظف ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في هذا المجال".