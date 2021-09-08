التهوية سلاح المضمرين للأشواط النهائية 

أعاد الملاك والمضمرون "المطايا" التي سبق أن شاركت في الأشواط التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن مطلع الشهر الماضي، نقل مطاياهم من جديد لمنطقة "العرفا"، التي احتضنت المرحلة التمهيدية من المهرجان بعد قيامهم بعملية التهوية.

وقال محمد الصيعري محلل سباقات الهجن وأحد الملاك: "إن عملية نقل المطايا من منطقة السباق إلى منطقة أخرى يكون بهدف تغيير الجو لها، أو بهدف نقلهم إلى مناطق تشبه المنطقة التي سوف تركض فيها، وهي إما يكون لها أثر سلبي أو إيجابي، ولكن في الغالب تكون العملية إيجابية، وتساعد على زيادة لياقة المطية قبل الأشواط الحاسمة التي ستكون فيها الجوائز الكبرى".

وتستغرق عملية "التهوية" مع آلية النقل قرابة عشرة أيام، على أن تعود لـ "العرفا" لتكمل برنامجها التدريبي قبل المشاركة بعدة أيام قليلة.

وأضاف: "تعد مناطق تبوك ونجران وحائل والصويدرة أكثر المناطق التي يذهب إليها المضمرون لتغيير الجو في المقام الأول، وهي الأنسب والأقرب مناخاً للطائف".

وشدد الصيعري على أهمية العملية وأثرها الكبير على المطية، لتكون في أفضل جاهزية قبل السباقات الحاسمة، وقال: "هناك 14 يوماً لا بد أن تركض فيها المطية بعد عودتها من التهوية، لتكون محتفظة بلياقتها وقبلتها.