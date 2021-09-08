بحث التحول المؤسسي لمطار الأحساء الدولي

التقى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي بأمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، لبحث أوجه التعاون المشترك، فيما يخدم خطة تطوير مطار الأحساء الدولي، واستعراض المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية للأمانة، وذلك بمطار الأحساء الدولي.

وكشف الحربي خلال اللقاء عن ملامح التحول المؤسسي لمطار الأحساء الذي بدأ العمل به في 1 مايو الماضي، حيث تعمل الشركة على خطة تطويرية جديدة للأنشطة الاستثمارية داخل المطار، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة إستراتيجية لتطوير النماذج الاستثمارية والتطويرية والتشغيلية للمطار ضمن خطة شركة مطارات القابضة لتطوير مطارات المملكة، منوهاً بأهداف التحول المؤسسي للمطار، التي تشمل الارتقاء بالقدرات التشغيلية للمرافق وفق أعلى المعايير الدولية، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل وصيانة المرافق، والاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطيرا ، وتقديم أفضل تجربة سفر للمسافرين وفق المعايير الدولية، وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية.

من جهته أكد أمين الأحساء أهمية الشراكة التكاملية والتعاون بين أمانة الأحساء والشركة ممثلة في مطار الأحساء الدولي تحقيقاً لكل ما من شأنه التطوير الأمثل للمطار.