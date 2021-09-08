مخاوف من تباطؤ النمو العالمي تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع 1%

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ أثرت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي على المعنويات، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاستقاء مؤشرات بشأن خطط تقليص التحفيز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، وفي طريقه لتسجيل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد خسائر تكبدها خلال الليل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في وول ستريت والأسهم الآسيوية.

وهبط سهم شركة الاستثمار السويدية إي.كيو.تي 5.9 في المائة بعد صفقة أسهم، وانخفض سهم ستيلانتيس 2.5 في المائة بعد أن قالت دونجفينج موتور هونج كونج إنها باعت أسهما في شركة صناعة السيارات مقابل نحو 600 مليون يورو (710 مليون دولار).

وبحسب "رويترز"، تراجع سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 1.4 في المائة بعد أن وافقت على شراء شركة المستحرات الدوائية الحيوية الأمريكية كادمون هولدنجز في صفقة قيمتها 1.9 مليار دولار.

وصعد سهم سميثز جروب البريطانية للتكنولوجيا الصناعية 3.8 في المائة بعد أن وافقت على بيع وحدتها الطبية لشركة آي.سي.يو ميديكال التي مقرها الولايات المتحدة مقابل 2.4 مليار دولار.