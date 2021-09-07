نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات الجوية الملكية ويُشيد بجاهزيتها القتالية

وقف الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها لمقر قيادتها في الرياض. وتأتي هذه الزيارة، إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاضية بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة.

وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات الجوية بالسلام على .

وخلال الزيارة، أشاد الأمير خالد بن سلمان، بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.