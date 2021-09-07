أوروبا.. صيف 2021 الأكثر سخونة على الإطلاق

كشف تقرير صدر عن خدمة مراقبة التغير المناخي في أوروبا أن أشهر صيف هذا العام، حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس، كانت هي الأكثر احترارا في أوروبا منذ بدء التسجيل. وقال التقرير الصادر عن دائرة كوبرنيكوس الأوروبية المعنية بتغير المناخ إن متوسط درجة الحرارة كان يزيد بدرجة واحدة مئوية عن المتوسط للأعوام من 1991 إلى 2020.

وذكر التقرير أن أشهر الصيف كانت الأكثر حرارة في عامي 2010 و .2018 وكان أشهر كلا العامين أكثر برودة بنحو 1ر0 درجة مئوية عن العام الحالي.وترجع سجلات كوبرنيكوس إلى عام .1979 وتابع التقرير إن درجات الحرارة في آب/أغسطس 2021 كانت قريبة من المتوسط في جميع أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أن الناس تفاوتوا في تعرضهم للحرارة خلال الشهر، حيث تم تجاوز الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في البحر المتوسط بينما كان الجو أكثر برودة من المعتاد في شمال أوروبا.

وتصدر دائرة كوبرنيكوس الأوروبية المعنية بتغير المناخ تقارير شهرية عن درجة حرارة الهواء والجليد البحري ودورة المياه باستخدام بيانات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.