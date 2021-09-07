بايدن سيناقش خطة لكبح انتشار السلالة دلتا يوم الخميس

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيناقش يوم الخميس استراتيجية مؤلفة من ستة أقسام تهدف إلى وقف انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى من كوفيد-19 وتسريع وتيرة التطعيمات، بحسب"رويترز" .