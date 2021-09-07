الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مستقرة بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي

استقرت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بدأ تعاملاتها اليوم، إذ طغت مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي بظلالها على آمال بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على سياسات التيسير لفترة أطول بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.15 نقطة، أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 35373.24 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.05 نقطة إلى 4535.38 نقطة، وفقا لـ"رويترز" .

وربح المؤشر ناسداك المجمع 12.47 نقطة أو ما يعادل 0.08 في المائة إلى 15375.98 نقطة.