سفير الإمارات في روسيا: التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بـ 79% في النصف الأول من العام

صرح سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين مستمر في تسجيل نمو سريع، بعدما وصل إلى مستوى قياسي في عام .2020 وقال لوكالة "تاس" الروسية إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ 2.53 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، بزيادة بنسبة 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".

واستطرد بالقول :"في هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات وصل عام 2020 إلى ما يعادل 3.26 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 77.64% مقارنة بعام 2019 ، ما يعني أن الاتجاه إيجابي للغاية"، بحسب "الألمانية".

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 قد سجل 1.63 مليار دولار.

وذكرت تاس أن الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت 2.359 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، بزيادة بـ 82.3% على أساس سنوي، فيما بلغت الواردات 172.567 مليون دولار، بزيادة بـ43.46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.