1500 منظمة غير حكومية تدعو إلى تأجيل مؤتمر المناخ بسبب كورونا

في مواجهة ضعف التطعيم ضد كوفيد-19 في البلدان الفقيرة دعت المنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ الثلاثاء إلى تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) معتبرة أنه "من المستحيل" عقد اجتماع "عادل وشامل" في غلاسكو (اسكتلندا) في نوفمبر.

وكتبت "شبكة العمل المناخي" (كلايميت اكشن نيتوورك) التي تضم حوالي 1500 منظمة غير حكومية "مع بقاء شهرين فقط، من الواضح أن مؤتمرا عالميا آمنا وشاملا وعادلا للمناخ أمر مستحيل".

وبررت ذلك ب"الإخفاق في دعم وصول آلاف الأشخاص في الدول الفقيرة إلى اللقاحات وارتفاع تكاليف السفر والإقامة وعدم اليقين بشأن تطور وباء كوفيد-19".

وبين المنظمات الأعضاء في الشبكة "اوكسفام" و"أكشن إيد" و"غرينبيس" ومنظمة العفو الدولية.

ويهدف المؤتمر السادس والعشرين للأطراف الذي سيعقد من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، إلى الحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1,5 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة، وهي العتبة الأكثر طموحًا التي حددتها اتفاقية باريس ويقول العلماء إنها حاليًا بعيدة المنال إلى حد كبير.

