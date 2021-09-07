الانتاج الصناعي في ألمانيا يستأنف ارتفاعه في يوليو

استأنف الإنتاج الصناعي لألمانيا ارتفاعه في يوليو بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، في أجواء من الانتعاش الاقتصادي وعلى الرغم من نقص مواد ما زال يعرقل عمل هذا القطاع.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء (ديستاتيس) في بيان إن إنتاج الصناعة الألمانية ارتفع بنسبة 1,0 في المائة خلال شهر واحد في يوليو.

وفي يونيو انخفض الإنتاج بنسبة 1 في المائة للشهر الثالث على التوالي من التراجع حسب أرقام معدلة من قبل المعهد الذي كان قد تحدث عن 1,3 في المائة.

وعلى مدى عام، سجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاعا نسبته 5,3 في المائة لكنه بقي أقل بنسبة 5,5 في المائة عن مستواه قبل جائحة كوفيد-19 في فبراير 2020.

وهذه الزيادة أكبر من تقديرات المحللين في مجموعة "فاكتسيت" التي توقعت ارتفاعا أكثر تواضعا نسبته 0,5 في المائة، حسب أرقام نشرت "الألمانية".

في التفاصيل، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0,9 في المائة بينما ارتفعت منتجات التجهيزات بنسبة 3,2 في المائة.

في المقابل، انخفضت السلع نصف المصنعة بنسبة 0,5 في المائة وقال ينس أوليفر نيكلاش المحلل في بنك "ال بي بي في" إنه "بعد خيبات الأمل الأخيرة يمكننا (...) أن نشعر بالرضا عن بداية الربع الثالث".

وبعد انتعاش في بداية العام، تباطأت الصناعة الألمانية التي تعد ركيزة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لأشهر بسبب نقص مواد في الأسواق العالمية.

وأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية ما أدى إلى اختناقات في أسواق المكونات الإلكترونية والأخشاب والبلاستيك والصلب خصوصا.

ويعاني قطاع السيارات خصوصا من نقص في أشباه الموصلات ما يعرقل الإنتاج. لذلك شهد هذا السوق وهو الأهم في الصناعة الألمانية، انخفاضًا بنسبة 23 في المائة في تسجيل السيارات على مدى عام واحد في أغسطس.