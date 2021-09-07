الذهب ينخفض 0.3 % بفعل متانة الدولار وارتفاع الأسهم

انخفضت أسعار الذهب اليوم ، إذ تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 1817.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1819.20 دولار بحسب رويترز.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "الكثير من العوامل الأساسية ما زالت تضغط على أسعار الذهب... الناس متفائلون حيال آفاق الاقتصاد العالمي.

"المستثمرون يقلصون على الأرجح أصول الملاذ الآمن لديهم مثل الذهب ويعيدون الاستثمار في بعض الأصول العالية المخاطر".

وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن مجلس الاحتياطي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في أغسطس آب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 1015.55 دولار وهبط البلاديوم 0.1 % إلى 2407.91 دولار.