"سوفت بنك" تحصل على حصة من أسهم "دويتشه تيليكوم"

أعلنت مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك جروب كورب اليوم التوصل إلى شراكة استراتيجية واتفاق تبادل أسهم مع مجموعة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم.

ووفقا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية، يمكن لأكثر من 300 شركة تستثمر فيها سوفت بنك الوصول إلى حوالي 240 مليون عميل تابعين لمجموعة دويتشه تيليكوم في أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقا للاتفاق ستحصل دويتشه تيليكوم على حوالي 45 مليون سهم من أسهم فرعها الأمريكي تي موبايل-أمريكا من سوفت بنك مقابل إصدار 225 مليون سهم من جديد من أسهم دويتشه تيليكوم لصالح سوفت بنك.

يأتي ذلك في حين تقترب مصادر مطلعة إن مجموعة دويتشه تيليكوم من التوصل إلى اتفاق لبيع فرعها في هولندا مقابل حوالي 5 مليارات يورو (9ر5 مليار دولار)، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت المصادر إن إعلان بيع شركة "تي-موبايل هولندا" التابعة لمجموعة دويتشه تيليكوم قد يتم خلال الأيام المقبلة بعد أن تلقت المجموعة الألمانية العروض النهائية لشراء الشركة.

ويتصدر قائمة المرشحين للفوز بالصفقة اتحاد شركات "كونستريوم" تقوده شركتا ووربورج بينكوس وأباكس بارتنرز، في حين هناك شركات أخرى تسعى للفوز بالصفقة.