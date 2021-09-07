ما هي أهمية مستويات الأجسام المضادة في ظل استخدام أنواع مختلفة من اللقاحات؟

لقد بدت نتائج التجارب السريرية الكبيرة التي أجريت قبل عشرة أشهر، جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، حيث تمكن اثنان من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم. آر. إن. إيه)، من تقليل أعداد الحالات التي تعاني من أعراض الإصابة بمرض "كوفيد 19"، بنسبة 90 % بين كل مجموعة حصلت عليها تقريبا.

وثمة اختلافات طفيفة بين لقاحات "فايزر/بيونتك" و"مودرنا"، صارت تظهر حاليا بين مجموعات المرضى مع مرور الوقت.

وكشفت إحدى الدراسات الأمريكية الصغيرة انخفاض مستويات الأجسام المضادة مع استخدام اللقاح الخاص بشركة "فايزر"، ولا سيما ضمن مجموعة الاشخاص من الأكبر سنا. وتوصلت دراسة أكبر أجريت في بلجيكا إلى أن جرعة لقاح "مودرنا" قد تولد أجساما مضادة أكثر من تلك التي تنتجها شركة "فايزر"، ولكن مازال من غير الواضح ما يعنيه كل ذلك في العالم الحقيقي بحسب وكالة "بلومبرج" .

وبينما يتم حاليا إعطاء المليارات من جرعات اللقاح في أنحاء العالم، مازال الباحثون يعملون على فهم الفروق الدقيقة المتعلقة بالفترة التي تستمر خلالها الحماية التي يوفرها اللقاح، وكيف تختلف من شخص لآخر.

ويعد الحصول على إجابات لتلك الأسئلة خطوة ضرورية لتحديد من قد يحتاج إلى جرعة معززة، ولاسيما بين كبار السن والاشخاص من ذوي المناعة الضعيفة. ومن ناحية أخرى، أدت سلالة "دلتا" الأكثر عدوى، والتي تزامن انتشارها مع انخفاض طفيف في فعالية اللقاح، إلى زيادة المخاطر، ودفع الحكومات إلى البدء في طرح جرعة ثالثة من اللقاح.

ومن المقرر أن تستمع إدارة الغذاء والدواء في 17 من سبتمبر الجاري، إلى حجج عامة بشأن ما إذا كان يجب المضي قدما في استخدام اللقاحات المعززة من لقاح شركة "فايزر" أم لا، بحسب وكالة "بلومبرج" للانباء.

وانصب الكثير من التركيز على مستويات الأجسام المضادة، التي تعمل كواحدة من دفاعات الخط الأمامي لجهاز المناعة. ومن بين النظريات المتعلقة بلقاح شركة "مودرنا"، هو أنه ينتج المزيد من تلك الأجسام المضادة لأنه يستخدم جرعة أكبر، ويتم إعطاء الجرعتين على مدار فترة أسبوع أطول من اللقاح الخاص بشركة "فايزر".

ولكن الأجسام المضادة هي مجرد مكون واحد من عناصر المناعة، وليس من الواضح ما إذا كانت هي العنصر الأهم، ولا سيما على المدى الطويل.

ويتساءل بول بيرتون، كبير المسؤولين الطبيين في شركة "مودرنا"، قائلا: "هل نعرف مستوى للأجسام المضادة يحمي من مرض كوفيد؟" ويقول:" الإجابة ببساطة هي أننا ما زلنا لا نعرف". ومع ذلك، تُظهر بيانات التجارب الخاصة بشركة "مودرنا" أن الحصول على الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، يرفع مستويات الأجسام المضادة "إلى درجة مطمئنة" فوق المستويات التي شوهدت أثناء التجارب الأولية للمرحلة الثالثة.

وبالإضافة إلى الأجسام المضادة التي تستمر لفترة أقصر، فإن اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد" تؤدي أيضا إلى تنشيط ذاكرة طويلة المدى في الجهاز المناعي. وتقول "بلومبرج": يبدو أن هذه الذاكرة تزداد وتصير أفضل في صنع أجسام مضادة تقاوم السلالات المتحورة مع مرور الوقت.