أسعار الألمنيوم تحلق إلى ذروة 10 أعوام .. 40 % مكاسبه خلال 2021

قفزت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في عشرة أعوام أمس، بعد تقارير عن انقلاب في غينيا أثارت مخاوف من احتمال تعطل إمدادات البوكسيت، المادة الخام المستخدمة في تصنيع المعدن، لتسجل الأسعار مكاسب بنحو 40 في المائة خلال العام الجاري.ويقول محللون إن غينيا تنتج نحو ربع البوكسيت (الخام الطبيعي، الذي يصنع منه معظم معدن الألمنيوم) في العالم، رغم أنه لا توجد أي علامات حتى الآن على تعطل في الإمدادات.وصعدت عقود الألمنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.6 في المائة إلى 2771 دولارا للطن في أواخر جلسة التداول بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ مايو 2011 عند 2782 دولارا.وصعدت أسعار البوكسيت المستورد من غينيا في الصين إلى أعلى مستوى لها في نحو 18 شهرا.من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب أمس، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر (75 يوما) بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1827.82 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس، وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 حزيران (يونيو) إلى 1833.80 دولار.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1829.60 دولار.وقال كايل رودا المحلل لدى "آي.جي إن": الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة بما كان يعتقد في السابق.وكشفت بيانات وزارة العمل الجمعة الماضي أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفا.كان جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.ويعد بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع خفض وتيرة مشترياته الطارئة للسندات بدءا من ربع العام المقبل.في غضون ذلك، قال مصدر حكومي إن واردات الهند من الذهب في آب (أغسطس) زادت إلى مثليها تقريبا عنها قبل عام، إذ شجعت الأسعار الضعيفة تجار المجوهرات على تكثيف المشتريات لموسم المهرجانات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 24.78 دولار للأوقية، وزادت الأسعار 3.4 في المائة في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل أيار (مايو).وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1023.06 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2429.44 دولار، والأسواق الأمريكية مغلقة أمس في عطلة.إلى ذلك، حام الدولار قرب أقل مستوى في شهر مقابل نظراء رئيسين أمس، عقب تقرير وظائف أضعف من المتوقع أثار بعض التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرجئ بدء تقليص التحفيز.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.1 في المائة إلى 92.201.وكان قد نزل إلى 91.941 لأول مرة منذ الرابع من آب (أغسطس) الجمعة حين أظهر تقرير الوظائف الأمريكي، الذي تجري متابعته عن كثب، أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر في آب (أغسطس).وتراجع اليورو 0.08 في المائة إلى 1.18685 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 حزيران (يونيو) في نهاية الأسبوع الماضي عند 1.1909 دولار، ولقيت العملة الموحدة دعما من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع الخميس اقترب من تقليص برنامجه التحفيزي.وارتفع الدولار 0.09 في المائة مقابل الين إلى 109.785 ين، وما زال يتأرجح في منتصف نطاق تداوله خلال الشهرين الماضيين.واعترى الضعف الدولار الأسترالي لينخفض 0.19 في المائة إلى 0.7434 دولار أمريكي، ولكنه ظل قريبا من إغلاق الجمعة عند 0.74775 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 تموز (يوليو). ويتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراراته بشأن السياسة النقدية اليوم.ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 إلى 0.7139 دولار أمريكي بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 حزيران (يونيو) الجمعة عند 0.7170 دولار أمريكي.واستقرت بيتكوين تقريبا عند 51774.43 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق 51988.42 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ 12 أيار (مايو).وجرى تداول منافستها الأقل حجما "إيثر" متراجعة قليلا عند 3925.98 دولار بعد أن تجاوزت أربعة آلاف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ منتصف أيار (مايو).