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ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

"الاقتصادية" من الرياض

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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