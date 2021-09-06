هيئة الصحة البريطانية تحصل على تمويل آخر من الحكومة بقيمة 7.5 مليار دولار

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن رصد تمويل إضافي بقيمة 4ر5 مليار جنيه استرليني (5ر7 مليار دولار) لهيئة الصحة الوطنية في انجلترا على مدى الشهور الستة القادمة للمساعدة في التغلب على قوائم الانتظار وتعزيز الاستجابة لمرض كوفيد -19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التمويل يشمل مليار جنيه لتقليل قوائم الانتظار و8ر2 مليار جنيه لتغطية التكاليف المرتبطة بمكافحة الوباء مثل تعزيز اجراءات السيطرة على العدوى وقرابة 500 مليون جنيه لتفريغ أسرة المستشفيات من المرضى.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الصحة ساجد جاويد في تموز/يوليو الماضي من أن قائمة الانتظار للعمليات الروتينية والعلاج وصلت حاليا إلى عدد قياسي قدره 5ر5 مليون في انجلترا ...وقد ترتفع إلى 13 مليون خلال الشهور القادمة.

وفي بيان بالبريد الالكتروني قالت وزارة الصحة إنه في حين سيذهب التمويل الإضافي بنحو ما للمساعدة في تقليص هذا العدد ، فإن قوائم الانتظار سوف ترتفع قبل أن تتحسن ، "حيث أن المزيد من الأشخاص الذين لم يسعوا إلى رعاية بسبب الوباء سوف يأتون".