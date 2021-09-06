السماح لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولات أوروبا للأندية من الأسبوع المقبل

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين إنه سيُسمح لجماهير الضيوف بحضور مباريات أنديتها في بطولات أوروبا عندما يبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأسبوع المقبل.

لكن مع ذلك سيظل سفر الجماهير خاضعا إلى قيود الحكومة الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19.

ولم يكن مسموحا لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولتي أوروبا للأندية منذ بداية الجائحة، مع حضور عدد محدود لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مايو ايار الماضي.

وقال اليويفا في بيان "بالنظر إلى القواعد واللوائح المختلفة المطبقة في الدول العضوة في اليويفا، لقد تقرر ترك أي قرار يتعلق بحضور الجماهير للمباريات للسلطات المحلية المختصة ذات الصلة".

وأضاف اليويفا أنه لم يعد مطلوبا من اللاعبين الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد الفيروس أو تعافوا من كوفيد-19 الخضوع لاختبار من أجل اللعب في مسابقات الأندية الأوروبية.

ومع ذلك قد يظل اللاعبون بحاجة للخضوع للاختبار قبل دخول دول اخرى لخوض مباريات وفقا للقيود الحكومية في كل دولة.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 14 سبتمبر أيلول الحالي، بخوض مباريات بينها مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام يانج بويز، وبرشلونة وبايرن ميونيخ في كامب نو.