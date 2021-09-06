بي إم دبليو: مبيعاتنا في الصين ستزيد العام القادم

قال المدير المالي لشركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات اليوم الاثنين إن الشركة واثقة بأن مبيعاتها في الصين ستزيد العام القادم، مرجعا ارتفاع الطلب على السيارات الفاخرة إلى قيود السفر التي تركت المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين لإنفاقها.

وهبطت مبيعات السيارات في الصين في الأشهر القليلة الماضية مع تضرر السوق المحلي من فيضانات وظهور بؤر لكوفيد-19 ونقص في أشباه الموصلات، لكن بي إم دبليو خالفت هذا الاتجاه بأن أعلنت عن زيادة قدرها 12 بالمئة في المبيعات هناك للربع الثاني من العام.

وأبلغ نيكولاس بيتر المدير المالي للشركة رويترز على هامش معرض ميونيخ للسيارات "السوق لن تنمو بنفس السرعة التي نمت بها على مدار الاثني عشر شهرا الماضية... لكننا نتوقع أنها ستنمو". ولم يذكر أرقاما لحجم الزيادة المتوقعة.

ومعرض ميونيخ للسيارات هو أول حدث من نوعه لصناعة السيارات منذ ما قبل الجائحة.

وقال بيتر إن بي إم دبليو أبرمت عقودا كافية للمواد الخام اللازمة لإنتاج البطاريات لعامين أو ثلاثة أعوام عبر مورديها، حتى بينما يواجه مصنعو السيارات نقصا في أرجاء سلاسل الإمداد.

لكنه أضاف أن الشركة ليس لديها أي خطط للاستثمار في إنتاج بطاريات خاصة لها مثلما يفعل منافسون مثل فولكسفاجن ودايملر، لأن من المبكر جدا معرفة هل ستنتشر تكنولوجيا البطاريات في المستقبل.