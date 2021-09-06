الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 11400 نقطة .. أعلى إغلاق منذ يناير 2008

ارتفعت الأسهم السعودية 71 نقطة بنحو 0.64 في المائة لتغلق عند 11407 نقاط، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.67 في المائة، ليغلق عند 1543 نقطة، وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم على الرغم من تراجع النشاط، واستطاعت السوق أن تغلق عند أعلى مستوى من كانون الثاني (يناير) 2008 متجاوزة القمة السابقة، التي كانت تشكل مقاومة، حيث أغلقت أعلى منها بخمس نقاط. قدرة السوق على الحفاظ على المستويات الحالية والتماسك سيزيد من شهية المخاطرة، ما يدفع بمزيد من المتعاملين للنشاط في السوق للاستفادة من الزخم، وذلك سيدفع بالسوق لمستويات أعلى قد تصل إلى 11780 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11336 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 11332 نقطة فاقدا 0.03 في المائة، بينما الأعلى عند 11407 نقاط بنحو 0.64 في المائة وأغلق عندها رابحا 71 نقطة.

وتراجعت السيولة 0.7 في المائة بنحو 56 مليون ريال لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 3.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 195 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 311 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.57 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 0.46 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.33 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة 964 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 7 في المائة بقيمة 536 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صدر" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 402 ريال، يليه سهم "الأهلي ريت1" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 13.98 ريال، وحل ثالثا سهم "الزامل للصناعة" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 40.25 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عذيب للاتصالات" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 33 ريالا، يليه "باتك" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 43.05 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 22.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 312 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 236 مليون ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بقيمة 229 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية