«الهجن» تجذب معلّق الـ 27 لعبه عالمية

جذبت رياضة الهجن العريقة المعلّق السعودي حسين الأحمد للتعليق على سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة والتي تقام في ميدان الطائف التاريخي، وكشف الأحمد أن حجم الدعم والزخم الكبير الذي قدمه ولي العهد الامير محمد بن سلمان لرياضة الهجن جذب المهتمين اليها ومنهم المعلّقين ، وهذا هو السبب الذي دفعه ليكون معلقاً في المهرجان لأول مره ، مشيرا الى هذه التجربة ثريه واضافت له الكثير ، وقام بالتعليق على عدد من الأشواط، مقدماً شكره للامير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن على دعوته الكريمه ومنحه هذه الثقة مشيداً بالتسهيلات الرائعه التي تقدمها اللجنة الاعلامية في المهرجان، مبينا أن هذه الرياضة تعد من الرياضات العريقه التي تضاهي الرياضات الكبرى ذات الجماهيرية الجارفة،

يذكر أن الأحمد علّق على 27 لعبة اولمبية منها السلّة ، اليد ، الطائرة ، الألعاب الفردية، العاب القوى ، الجمباز ، الألعاب الشتوية، وآخر مشاركة له في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد في جده، وشارك في البحرين في البطولة الخليجية لكرة السلّة للناشئين وايضاً كرة الطائرة،