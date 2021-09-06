111 مليار دولار.. إيرادات "آب ستور" و"جوجل بلاي" في عام

حققت تطبيقات متجري "آب ستور" و"جوجل بلاي" في 2020 إيرادات بلغت 111 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا سنويا قدر بـ 24 في المائة.

متجر "آب ستور" التابع لشركة أبل استحوذ على 65 في المائة من الإيرادات بـ 79.5 مليار دولار بينما حقق متجر "جوجل بلاي" 38.6 مليار دولار.

تطبيقات الألعاب أسهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات خلال 2020 بشكل عام، حيث شكلت 72.3 في المائة من الإيرادات (79.5 مليار دولار)، وبحسب تقرير موقع "يزنيس آبس" كان نصيب متجر "آب ستور" منها 47.6 مليار دولار بينما متجر "جوجل بلاي" كان 31.9 مليار دولار.

يذكر أن شركتي أبل وجوجل يتقاضيان عمولة قدرها 30 في المائة من السعر الإجمالي للتطبيقات المدفوعة، وعمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات التي تقدم عن طريق متجر التطبيقات.