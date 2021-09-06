تدهور معنويات مستثمري منطقة اليورو في سبتمبر

كشف مسح اليوم أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أكثر في سبتمبر مدفوعة بانخفاض حاد آخر في التوقعات بسبب مخاوف من أن القيود الجديدة لكوفيد-19 قد تبطئ أنشطة الشركات. ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 19.6 نقطة من 22.2 نقطة في أغسطس، بحسب "رويترز" .

وهذه أقل قراءة منذ أبريل وتأتي دون توقعات رويترز لقراءة عند 19.7.

وعانى مؤشر فرعي للتوقعات من رابع انخفاض على التوالي ونزل لأدنى مستوى منذ مايو 2020. وظل مؤشر للأوضاع القائمة دون تغيير.

وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا وأُجرى في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر .

