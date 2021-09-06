بقيمة 24 مليار دولار .. "بي إم دبليو" تشتري بطاريات سيارات كهربائية

زادت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو تعاقداتها على شراء البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على هذه السيارات التي مثلت 11% من إجمالي مبيعات الشركة الألمانية خلال النصف الأول من 2021.

ونقلت "بلومبيرج" عن أوليفر تسيبسه الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم.دبليو القول اليوم الاثنين إن الشركة تعاقدات على شراء بطاريات بأكثر من 20 مليار يورو (23.8 مليار دولار) مقابل تعاقدات بقيمة 12 مليار يورو فقط في السابق.

وتستخدم البطاريات الجديدة في السيارات الكهربائية آي 4 الصالون وآي إكس متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي إس يو في وغيرها من السيارات الكهربائية التي تنتجها بي إم دبليو حتى نهاية 2024. يأتي ذلك فيما تعتزم بدء التحول نحو جيل جديد من بطاريات السيارات الكهربائية بعد 2024.

وقال "نحن نتابع السوق .. النصف الأول أوضح أننا ننمو ونكسب حصة سوقية ونحن الآن في منتصف الطريق للتحول نحو السيارات الكهربائية".

يأتي ذلك فيما عززت "بي إم دبليو" أهدافها الخاصة بالانبعاثات بشكل كبير، وأعلنت في ميونخ مؤخرا أنها تستهدف خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون إلى 40% على الأقل بحلول 2030 بدلا من 33% .

وقال الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبسه "لا يتعلق الأمر بالاستدامة البيئية فحسب وإنما أيضا باستدامة الأعمال .. لأن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الخام يظهر الآثار التي يجب على صناعة تعتمد على موارد محدودة أن تأخذها في الحسبان".

وتتوقع بي إم دبليو تكاليف إضافية لا تقل عن نصف مليار يورو (592 مليون دولار) للمواد الخام هذا العام. وقال تسيبسه إن ما يقل قليلا عن 30 % من السيارات مصنوعة من مواد معاد تدويرها في الوقت الحالي وأن الهدف للطرازات بداية من 2025 هو 50%.

في الوقت نفسه رفعت بي إم دبليو توقعاتها لهامش أرباح التشغيل خلال 2021 ليتراوح بين 7 و 9% في حين كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 6 و 8%.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من 2021 بقيمة 5.01 مليار يورو مقابل خسائر قدرها 666 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يتوقعون أرباحا في حدود 02ر4 مليار يورو فقط.

في الوقت نفسه بلغت قيمة مبيعات بي إم دبليو خلال الربع الثاني 28.58 مليار يورو بزيادة نسبتها 43% عن الفترة نفسها من 2020 في حين كان المحللون يتوقعون مبيعات بقيمة 26.78 مليار يورو.

