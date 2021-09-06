أنت هنا

أسواق الأسهم- السعودية

12 صفقة خاصة بقيمة 308 ملايين ريال .. منها صفقة على 18% من أسهم اكسا التعاونية

12 صفقة خاصة بقيمة 308 ملايين ريال .. منها صفقة على 18% من أسهم اكسا التعاونية

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 12 صفقة خاصة  بنحو 308 ملايين ريال على نحو 11.16 مليون سهم تمت على 11 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، منها صفقة على سهم اكسا التعاونية تعادل 18 في المائة من أسهمها.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

اكسا التعاونية

24.24

2,250,000

54,540,000

اكسا التعاونية

24.22

6,750,000

163,485,000

الرياض

26.65

450,000

11,992,500

العربي

23.18

300,000

6,954,000

أسمنت السعودية

63.3

60,000

3,798,000

أسواق ع العثيم

117.4

47,800

5,611,720

بترو رابغ

25.6

501,300

12,833,280

بتروكيم

46.55

80,000

3,724,000

المتقدمة

72.3

138,900

10,042,470

معادن

73.4

200,000

14,680,000

أرامكو السعودية

35.05

320,000

11,216,000

اس تي سي

134.4

67,900

9,125,760
 
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية