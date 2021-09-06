12 صفقة خاصة بقيمة 308 ملايين ريال .. منها صفقة على 18% من أسهم اكسا التعاونية

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 12 صفقة خاصة بنحو 308 ملايين ريال على نحو 11.16 مليون سهم تمت على 11 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، منها صفقة على سهم اكسا التعاونية تعادل 18 في المائة من أسهمها.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة اكسا التعاونية 24.24 2,250,000 54,540,000 اكسا التعاونية 24.22 6,750,000 163,485,000 الرياض 26.65 450,000 11,992,500 العربي 23.18 300,000 6,954,000 أسمنت السعودية 63.3 60,000 3,798,000 أسواق ع العثيم 117.4 47,800 5,611,720 بترو رابغ 25.6 501,300 12,833,280 بتروكيم 46.55 80,000 3,724,000 المتقدمة 72.3 138,900 10,042,470 معادن 73.4 200,000 14,680,000 أرامكو السعودية 35.05 320,000 11,216,000 اس تي سي 134.4 67,900 9,125,760