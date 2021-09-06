12 صفقة خاصة بقيمة 308 ملايين ريال .. منها صفقة على 18% من أسهم اكسا التعاونية

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 12 صفقة خاصة بنحو 308 ملايين ريال على نحو 11.16 مليون سهم تمت على 11 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، منها صفقة على سهم اكسا التعاونية تعادل 18 في المائة من أسهمها.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
اكسا التعاونية
|
24.24
|
2,250,000
|
54,540,000
|
اكسا التعاونية
|
24.22
|
6,750,000
|
163,485,000
|
الرياض
|
26.65
|
450,000
|
11,992,500
|
العربي
|
23.18
|
300,000
|
6,954,000
|
أسمنت السعودية
|
63.3
|
60,000
|
3,798,000
|
أسواق ع العثيم
|
117.4
|
47,800
|
5,611,720
|
بترو رابغ
|
25.6
|
501,300
|
12,833,280
|
بتروكيم
|
46.55
|
80,000
|
3,724,000
|
المتقدمة
|
72.3
|
138,900
|
10,042,470
|
معادن
|
73.4
|
200,000
|
14,680,000
|
أرامكو السعودية
|
35.05
|
320,000
|
11,216,000
|
اس تي سي
|
134.4
|
67,900
|
9,125,760
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