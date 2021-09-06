تدمير 3 صواريخ و3 طائرات مسيرة حوثية تجاه الشرقية وجازان ونجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران. وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت في الساعة التاسعة والنصف البارحة الأولى، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية في اتجاه المنطقة الشرقية في المملكة.وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.وبين العميد المالكي، أن هذا السلوك الهمجي وغير المسؤول من قبل الميليشيات بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيا في الجبهات وفقدانه قيادات ميدانية مهمة.وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.وشدد البيان على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.وأدان الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات دون طيار، مشيدا بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، مجددا تضامن دول المجلس مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.كما أدانت مصر واستنكرت بأشد العبارات الهجمات الإرهابية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية أمس، وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي في البلدين الشقيقين، معربة عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدا جسيما للأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين التام إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة جميع القوانين الدولية والقيم الإنسانية.وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.وعدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي الأعراف والقوانين الدولية، مجددة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.وأكد السفير هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع جميع القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.وشدد السفير أبو الفول على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.