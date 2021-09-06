تراجع معظم البورصات الخليجية .. وعمليات بيع تهبط بـ «المصرية»

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما تسببت عمليات بيع واسعة للأسهم القيادية في انخفاض السوق المصرية.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 7637 نقطة متأثرا بانخفاض 1.9 في المائة لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات.وألغت أبوظبي، عاصمة الإمارات، الحجر الصحي لكل المسافرين، الذين تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا والقادمين من الخارج بدءا من أمس.غير أن مؤشر دبي استقر عند الإغلاق عند 2913 نقطة، وارتفع سهم شركة الطيران منخفض التكلفة، "العربية للطيران"، 0.7 في المائة، بعد إعلان الجمعة أنها ستدشن شركة طيران منخفض التكلفة مع "لاكسون جروب" الباكستانية تخدم المسارات المحلية والدولية من باكستان.وقالت الشركتان في بيان: إن شركة الطيران الجديدة، "فلاي جناح"، ستكون مشروعا مشتركا بين الشركتين، متبنية النموذج منخفض التكلفة الذي تعمل "العربية للطيران" وفقه.وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المائة إلى 11062 نقطة مع خسارة سهم شركة البتروكيماويات، "صناعات قطر"، 0.5 في المائة.وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1661 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 3972 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 7438 نقطة. وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.8 في المائة إلى 11096 نقطة، بعد انخفاض 28 من أصل 30 سهما على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5 في المائة. وأظهرت نتائج مسح أمس، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر التاسع على التوالي في آب (أغسطس) غير أنها اقتربت من مستوى النمو مع توسع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.