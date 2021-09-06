«نمو» تصعد 2 % بتداولات قيمتها 91 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 2 في المائة، لتغلق عند 25427 نقطة رابحة 508 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 44 في المائة بنحو 28 مليون ريال، لتصل إلى 91 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 59 في المائة بنحو 294 ألف سهم متداول، لتصل إلى 788 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 1 في المائة بنحو 39 صفقة، لتصل إلى 2764 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 259.80 ريال يليه سهم "حديد وطني" بنحو 4.8 في المائة، ليغلق عند 72.70 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 4.7 في المائة، ليغلق عند 310 ريالات. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "بنان" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 63 ريالا، يليه سهم "سمو" بنحو 0.47 في المائة، ليغلق عند 64.20 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 0.43 في المائة، ليغلق عند 92.10 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 25 مليون ريال، يليه سهم "حديد وطني" بقيمة 19 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 12 مليون ريال.