أدنى تذبذبات للأسهم المحلية منذ يونيو 2017

ارتفعت الأسهم السعودية، لتغلق عند 11335 نقطة رابحة 16 نقطة بنحو 0.14 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.2 في المائة، ليغلق عند 1532 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع أكثر القطاعات والأسهم. وتراجعت حدة التذبذب خلال الجلسة، لتصل إلى 0.27 في المائة، وهي أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2017، ليظهر تغيرا في سلوك السوق، حيث كانت نشطة وتسجل تحركات أشد حدة من جلسة أمس، في ظل تركز السيولة على المضاربة مع ارتفاع نشاط الأفراد في التداولات، ويبدو على تحركات السوق الحذر والترقب لمعطيات جديدة تحدد مسار السوق، وتواجه مقاومة عند 11402 نقطة، بينما الدعم عند 11220 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11324 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 11315 نقطة فاقدا 0.04 في المائة، بينما الأعلى عند 11346 نقطة رابحا 0.24 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 11335 نقطة رابحا 16 نقطة بنحو 0.14 في المائة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بنحو 719 مليون ريال، لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول، لتصل إلى 192 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 4 في المائة بنحو 13 ألف صفقة، لتصل إلى 319 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.8 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 10 في المائة بقيمة 766 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 9 في المائة بقيمة 707 ملايين ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الشرقية للتنمية" بنحو 9.4 في المائة، ليغلق عند 109.80 ريال، يليه سهم "زجاج" بنحو 6.7 في المائة، ليغلق عند 44.80 ريال، وحل ثالثا سهم "باتك" بنحو 6.7 في المائة، ليغلق عند 44 ريالا. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "باعظيم" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 133 ريالا، يليه سهم "وقت اللياقة" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 92 ريالا، وحل ثالثا سهم "سايكو" بنحو 2.1 في المائة، ليغلق عند 22.28 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "زجاج" بنحو 525 مليون ريال، يليه سهم "الشرقية للتنمية" بنحو 297 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "مهارة" بقيمة 233 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

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#Kicker

تراجعت حدة تذبذب الجلسة إلى 0.27 % .. أدنى مستوى منذ يونيو 2017