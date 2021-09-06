علاج ركبة عطيف بـ «حقن بلازما»

أيد الطبيب الإسباني رامون كوجات؛ اختصاصي جراحة العظام والركبة، مدير قسم العظام في مستشفى كويرون في برشلونة، وطبيب نادي برشلونة الإسباني سابقا، البرنامج الطبي التحفظي والمعد من قبل الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم للاعب المصاب عبدالله عطيف.وكانت أشعة الرنين المغناطيسي المبدئية التي أجريت لعطيف قد أكدت سلامة رباطه الصليبي الأمامي، وتعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، حيث تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة فيتنام ضمن الجولة الافتتاحية من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث غادر عند الدقيقة 18 ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه الأخضر 3 / 1.وكشف لـ «الاقتصادية» مصدر خاص، أن الطبيب الإسباني طالب عطيف بزيارته خلال الفترة المقبلة لإعطائه حقن بلازما، والانتظام خلال الفترة المقبلة في البرنامج بشرط وضع ركبته ممدودة لمدة أربعة أسابيع من دون ثني، حتى يلتئم الرباط الجانبي من نفسه.وأوضح الطبيب الإسباني لعطيف، أن موضوع إجراء عملية جديدة لركبة عطيف ستكون لها مضاعفات سلبية؛ كونه قد سبق أن أجرى في الموضوع نفسه عملية جراحية، لذلك طالبه بالخضوع للبرنامج التأهيلي فقط.وكشف مقرب من عطيف أنه بكى على أرضية الملعب مباشرة من شدة الألم وخوفه من تكرار الإصابة السابقة التي تعرض لها في آذار (مارس) عام 2020، لكن بمجرد دخوله غرفة الملابس وإجرائه فحوصا طبية سريرية أولية، اكتشف طبيب الأخضر أن الغضروف تحرك من مكانه، وتم إعادته يدويا، وتطمينه، وبفضله خفت الآلام 80 في المائة.