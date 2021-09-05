ألمانيا: أجر العامل المتعاقد يزيد بنسبة تصل إلى 50% عن أجر غير المتعاقد

يزيد أجر العاملين في ألمانيا المرتبطين باتفاق أجور مع أرباب العمل بنسبة تصل إلى 50% عن أجر نظرائهم غير المرتبطين بمثل هذا الاتفاق.

جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من حزب الخضر في البرلمان، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد اليوم الأحد.

وبحسب هذا الرد، فإن متوسط الأجر الإجمالي للساعة في قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال وصل مؤخرا إلى نحو 27 يورو للعامل بدوام كامل والمرتبط باتفاق أجور جماعي مع رب العمل، في حين وصل هذا المتوسط إلى نحو 18 يورو فقط بالنسبة للعامل غير المرتبط بمثل هذا الاتفاق.

ووصل المتوسط في قطاع الزراعة والغابات والخدمات والصناعة الإنتاجية إلى 22 يورو للعامل المرتبط باتفاق أجور مقابل نحو 17 يورو لغير المرتبط بهذا الاتفاق. فيما وصل المتوسط إلى 21 يورو في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية للعامل المتعاقد مقابل 16 يورو لغير المتعاقد، ووصل المتوسط في قطاع التجارة وصيانة وإصلاح السيارات إلى 19 يورو للمتعاقد و16 لغير المتعاقد.

كما يحصل العاملون المرتبطون باتفاق أجور جماعي على راتب شهري يزيد بمقدار يتراوح بين 800 و1200 يورو - حسب كل قطاع- عن العاملين غير المرتبطين باتفاق للأجور.

واستندت الحكومة في ردها على بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء واستشهدت بالأرقام الخاصة بعام 2018 بوصفها أحدث الأرقام.

من جانبها، قالت السياسية المنتمية لحزب الخضر ومقدمة الاستجواب، بياتا مولر-جيمكه إن " اتفاقات الأجور هي التي صنعت الفارق" وأضافت أن من الأمور المأساوية أن نحو نصف العاملين فقط يعملون بموجب هذه الاتفاقات الملزمة واتهمت حزبي الحكومة بتجاهل هذا الأمر.