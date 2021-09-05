وزير الخزانة الاسترالي: اقتصادنا يظهر مرونة وسط قيود تجارية صينية

ذكر وزير الخزانة الاسترالي، جوش فرايدنبرج في مقتطفات من خطاب سيلقيه غدا الإثنين أن اقتصاد بلاده يظهر مرونة ، وسط القيود التجارية الصينية ، على مجموعة من صادرت بلاده من السلع الأساسية ، حيث سيسارع منتجون لإعادة توجيه التجارة لأسواق أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الصين وهي أكبر شريك تجاري لاستراليا قد حظرت واردات، بما في ذلك المأكولات البحرية والنبيذ والفحم، بعد اندلاع توترات دبلوماسية بين بكين وكانبرا العام الماضي. وبينما انخفضت صادرات السلع المستهدفة بواقع حوالي 5.4 مليار دولار استرالي (أربعة مليارات دولار أمريكي)، فإن المبيعات إلى أسواق أخرى في الخارج زادت بواقع 4.4 مليار دولار استرالي، حسب وزير الخزانة الاسترالي.

وذكر وزير الخزانة في مقتطفات الخطاب، الذي سيلقيه في مؤتمر في كانبرا غدا الإثنين "على الرغم من الإجراءات الصينية واسعة النطاق، فإن اقتصادنا مازال يحقق أداء قويا للغاية".