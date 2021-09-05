العراق يوقع مع "توتال" استثمارات في مشاريع الطاقة تصل إلى 27 مليار دولار

وقع العراق الأحد عقداً مع مجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد وزير النفط العراقي، بحسب "الفرنسية".

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم "27 مليار دولار" وفق ما أعلن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحافي الأحد شارك به أيضاً المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في العاصمة العراقية بغداد.