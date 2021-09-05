هيئة السوق تنشر مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال لاستطلاع مرئيات العموم

يهدف المشروع إلى تنظيم خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية وفقًا للمادة الأربعون بعد المائة من نظام الشركات، بما في ذلك تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم، وذلك ليكون خياراً إضافياً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إلى جانب الخيارات المتاحة حالياً لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.

وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏

ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الرابط الآتي:

مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

نموذج تقديم المرئيات